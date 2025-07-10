Istat, Italia arranca su sviluppo sostenibile, accelerare

L'andamento verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu mostra in Italia "l'esigenza di un'accelerazione". È quanto afferma l'Istat nel suo Rapporto. Nonostante una quota maggioritaria di misure risulti in miglioramento, sia nell'ultimo anno (oltre il 50%) sia nel decennio (oltre il 60%), oltre il 20% delle misure sono caratterizzate da "stagnazione" sia nel breve sia nel lungo periodo e peggioramenti si evidenziano soprattutto nel breve periodo (più di una misura su quattro), ma anche nel lungo.

Gli obiettivi con minori progressi sono vita sulla terra, pace, giustizia e istituzioni, acqua e parità di genere. Male anche la salute.