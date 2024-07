Istat, indice produzione costruzioni +1,1% sul mese, +9,2% annuo

A maggio 2024 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti dell'1,1% rispetto ad aprile mentre nella media del trimestre marzo - maggio 2024 la produzione nelle costruzioni diminuisce dell'1,4% nel confronto con il trimestre precedente. Secondo i dati dell'Istat inoltre su base tendenziale, l'indice corretto per gli effetti di calendario registra un incremento del 9,2% e nella media dei primi cinque mesi del 2024, l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'8,4%. I dati di maggio registrano il secondo incremento consecutivo su base mensile anche se con un flessione nel trimestre rispetto ai tre mesi precedenti. Nel confronto con maggio 2023, la produzione nelle costruzioni mostra, nella serie corretta per gli effetti di calendario, una crescita che prosegue ininterrottamente da febbraio 2021.