Ultima oraIstat, in povertà assoluta il 13,8% dei minori, 1,28 milioni
14 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Istat, in povertà assoluta il 13,8% dei minori, 1,28 milioni

Istat, in povertà assoluta il 13,8% dei minori, 1,28 milioni

Nel 2024, la povertà assoluta coinvolge oltre 1 milione 283mila minori (il 13,8% dei minori residenti), variando dal 12,1% del Centro al 16,4% del Mezzogiorno, e salendo al 14,9% per i bambini da 7 a 13 anni. Lo rileva l'Istat nel rapporto sulla povertà sottolineando una sostanziale stabilità rispetto al 2023 conferma il valore di incidenza più elevato dal 2014.

Le famiglie in povertà assoluta in cui sono presenti minori sono quasi 734mila (12,3%), mentre l'intensità della povertà per le famiglie con minori, pari al 21,0%, è più elevata di quella calcolata sul totale delle famiglie (18,4%), a ulteriore testimonianza di una condizione di disagio maggiormente marcato.

La cittadinanza si lega fortemente alla condizione socio-economica delle famiglie con minori: se si tratta di famiglie composte solamente da italiani l'incidenza si attesta all'8,0% e diventa cinque volte più elevata (40,5%) per quelle composte unicamente da stranieri (si ferma al 33,6% nel caso nella famiglia con minori composte da membri sia italiani sia stranieri).

L'incidenza di povertà assoluta si conferma più alta tra le famiglie ampie: raggiunge il 21,2% tra quelle con cinque e più componenti e l'11,2% tra quelle con quattro, per scendere all'8,6% tra le famiglie di tre componenti.

