Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Tagli NestléPamela GeniniSinner Six Kings SlamBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraIstat, in aumento chi non accede a pasto proteico ogni 2 giorni
16 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Istat, in aumento chi non accede a pasto proteico ogni 2 giorni

Istat, in aumento chi non accede a pasto proteico ogni 2 giorni

Un giovane su 5 ha dieta inadeguata. In controtendenza media Ue

Un giovane su 5 ha dieta inadeguata. In controtendenza media Ue

Un giovane su 5 ha dieta inadeguata. In controtendenza media Ue

Cresce la quota di chi non può permettersi per motivi economici di consumare un pasto proteico almeno ogni due giorni (il 9,9% nel 2024, era 8,4% nel 2023), in controtendenza rispetto alla media dell'Unione europea. Lo rileva l'Istat nel rapporto sull'insicurezza alimentare, pubblicato nella Giornata in cui si celebra l'alimentazione e l'agricoltura.

Per l'Istituto di statistica la difficoltà di accesso al cibo risulta maggiore tra i giovani che vivono soli: tra gli under35 che vivono da soli, quasi uno su cinque - emerge dal report Istat - non può permettersi un'alimentazione adeguata (17,8%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Unione EuropeaIstat