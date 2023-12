Istat, in 10 mesi saldo commerciale positivo a 24,9 miliardi

Nei primi 10 mesi 2023, il saldo commerciale dell'Italia è positivo per 24,9 miliardi (era -36,2 miliardi nello stesso periodo del 2022). Secondo l'Istat, a ottobre si stima una crescita congiunturale più intensa per le esportazioni (+3,8%) che per le importazioni (+2,8%). L'aumento su base mensile dell'export è più ampio per i mercati extra-Ue (+6,5%) rispetto all'area Ue (+1,4%). A ottobre, l'export cresce sull'anno del 3,0% in valore (era -6,4% a settembre)e scende in volume (-0,4%). L'import segna una flessione tendenziale del 9,2%. La stima del saldo commerciale a ottobre 2023 è +4.699 milioni (era -2.192 a ottobre 2022).