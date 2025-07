Istat, fatturato in calo a maggio per industria e servizi

A maggio il fatturato dell'industria italiana, al netto dei fattori stagionali, è diminuito in termini congiunturali del 2,2% in valore e del 2,3% in volume. Calo anche nei servizi: dello 0,9% in valore e dello 0,4% in volume. Lo rende noto l'Istat aggiungendo che anche su base tendenziale il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti di calendario, registra una flessione dell'1,8% in valore e del 2,6% in volume. Bene invece i servizi con incrementi tendenziali dello 0,8% in valore e dello 0,4% in volume.