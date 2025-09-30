Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio BeneventoSinner PechinoBonus casa 2026Piano Usa GazaAscolti tv Sciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
Ultima oraIstat, export traina fatturato industria a luglio, +0,4%
30 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Istat, export traina fatturato industria a luglio, +0,4%

Istat, export traina fatturato industria a luglio, +0,4%

Fermo mercato interno. Servizi +0,6%

Fermo mercato interno. Servizi +0,6%

Fermo mercato interno. Servizi +0,6%

L'export traina il fatturato dell'industria a luglio. L'Istat stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti in termini congiunturali dello 0,4% in valore e dello 0,6% in volume, registrando una variazione nulla sul mercato interno (-0,2% in volume) ed una crescita dello 0,9% su quello estero (+2,2% in volume).

Per il settore dei servizi si stima un incremento congiunturale dello 0,6% in valore e una stagnazione in volume, con una crescita nel commercio all'ingrosso (+1,0% in valore e +1,1% in volume) e un andamento più debole negli altri servizi (+0,2% in valore e -0,3% in volume).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Istat