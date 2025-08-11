Istat, export sale del 4,9% annuo a giugno, spinta dagli Usa

A giugno 2025, l'export italiano torna a crescere su base sia mensile sia annua. L'aumento è del 4%, rispetto a maggio 2025, mentre rispetto a giugno 2024 raggiunge il 4,9% in valore, trainato dagli acquisti dagli Stati Uniti (+10,3%) prima dei nuovi dazi. Lo comunica l'Istat. In volume la crescita annua è dello 0,8%.

Le importazioni salgono del 3,3% su base mensile e del 4,8% in valore su base annua (+2,6% in volume).

Tra i settori che più contribuiscono alla crescita tendenziale dell'export l'Istat segnalano: articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+39,0%), mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+15,9%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,0%) e apparecchi elettrici (+3,5%).

Si riducono su base annua le esportazioni di autoveicoli (-2,9%), computer, apparecchi elettronici e ottici (-2,7%) e articoli in pelle, escluso abbigliamento (-2,2%).