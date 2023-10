Istat, Donne più istruite, ma divario sul lavoro aumenta

Emerge che le donne sono più istruite, ma i differenziali occupazionali di genere sono in peggioramento. Secondo il report dell'Istat 'Livelli di istruzione e ritorni occupazionali. Anno 2022', la quota di donne laureate tra 25 e 34 anni è del 35,5% contro il 23,1% degli uomini. Il vantaggio femminile nell'istruzione non si traduce però in un vantaggio lavorativo: il tasso di occupazione femminile è molto più basso di quello maschile (57,3% contro 78%) e il divario di genere è in aumento nel 2022. Inoltre, tra Mezzogiorno e Centro-nord, il gap di istruzione e occupazione è ancora profondo. I laureati 30-34enni del Sud Italia hanno un tasso di occupazione 20 punti più basso rispetto al Nord (69,9%, contro 89,2%). Se i genitori hanno un basso livello di istruzione, un giovane su quattro abbandona precocemente gli studi e uno su 10 raggiunge il titolo terziario. Con almeno un genitore laureato, invece, le quote sono, rispettivamente, meno di tre su 100 e circa sette su 10. Tuttavia, il rapporto segnala anche aspetti positivi: nel 2022, fra gli under 35 con laurea o diploma conseguiti da almeno un anno e non oltre tre, il tasso di occupazione cresce (56,5% tra i diplomati e 74,6% tra i laureati, +6,6 e +7,1 punti sul 2021). Per i laureati il valore supera di 4 punti il livello raggiunto prima della crisi del 2008, anche se le distanze con l'Europa restano molto ampie.