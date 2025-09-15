Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aouani bronzoViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
Ultima oraIstat, contributi negativi Cina (-4) e Turchia (-2,5%)
15 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Istat, contributi negativi Cina (-4) e Turchia (-2,5%)

Istat, contributi negativi Cina (-4) e Turchia (-2,5%)

Su base annua, l'aumento dell'export è trascinato dagli Stati Uniti che a luglio raggiunge una crescita del 24,1%. Lo...

Su base annua, l'aumento dell'export è trascinato dagli Stati Uniti che a luglio raggiunge una crescita del 24,1%. Lo...

Su base annua, l'aumento dell'export è trascinato dagli Stati Uniti che a luglio raggiunge una crescita del 24,1%. Lo...

Su base annua, l'aumento dell'export è trascinato dagli Stati Uniti che a luglio raggiunge una crescita del 24,1%. Lo comunica l'Istat precisando che i paesi che forniscono i contributi maggiori all'aumento dell'export nazionale sono appunto Stati Uniti (+24,1%), Spagna (+13,8%), paesi Asean (+37,4%), Francia (+4,7%), Svizzera (+9,5%), Polonia (+12,5%) e Regno Unito (+9,0%). Soltanto Paesi Bassi (-7,8%), Cina (-4,0%) e Turchia (-2,5%) forniscono contributi negativi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Istat