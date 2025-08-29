Istat conferma, Pil secondo trimestre -0,1%

Nel secondo trimestre del 2025 il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre è cresciuto dello 0,4% nei confronti del secondo trimestre del 2024. Lo comunica l'Istat precisando che la stima di oggi conferma i dati comunicati il 30 luglio in via preliminare.

Il calo congiunturale del Pil segna un'inversione di tendenza negativa rispetto al +0,3% dei primi tre mesi dell'anno.

Alla luce dei dati del secondo trimestre, la crescita acquisita per il 2025, quella che si otterrebbe se il Pil non registrasse variazioni per la restante parte dell'anno, risulta pari allo 0,5%.