Istat: Calo del Clima di Fiducia di Consumatori e Imprese ad Aprile

Ad aprile sia il clima di fiducia dei consumatori, che l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese sono stimati in diminuzione (da 95,0 a 92,7 e da 93,2 a 91,5 rispettivamente). Lo rileva l'Istat evidenziando che "l'indice di fiducia delle imprese diminuisce per il terzo mese consecutivo, portandosi al livello più basso da marzo 2021". Mentre la fiducia dei consumatori esprime "un generalizzato peggioramento delle opinioni" per il secondo mese consecutivo. Per le imprese il calo è dovuto ad un peggioramento diffuso a tutti i settori" "debolmente positivi" solo gli ordini nella manifattura e "commercio al dettaglio"