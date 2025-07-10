Istat, cala la produzione industriale a maggio, -0,7%

A maggio 2025 la produzione industriale cala dello 0,7% rispetto ad aprile e dello 0,9% rispetto a maggio 2024. Nella media del periodo marzo-maggio, invece, si registra un aumento dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice cresce su base mensile solo per l'energia (+0,7%), mentre cala per i beni intermedi (-1%) e i beni di consumo (-1,3%). I beni strumentali risultano stabili. Tra i principali raggruppamenti di industrie l'unico settore in crescita su base mensile è l'energia.