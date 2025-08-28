Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Istat, cala fiducia dei consumatori, stabile nelle imprese

28 ago 2025

REDAZIONE ECONOMIA
28 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Istat, cala fiducia dei consumatori, stabile nelle imprese

Ad agosto 2025 peggiora l'indice della fiducia dei consumatori (da 97,2 a 96,2) mentre l'indicatore del clima di fiducia delle imprese rimane stabile a 93,6. Lo comunica l'Istat.

La dinamica negativa del clima di fiducia dei consumatori, precisa l'istituto, "sintetizza un deterioramento generalizzato di tutti i climi seppur con intensità diverse: il clima futuro e quello economico registrano le diminuzioni più marcate (rispettivamente da 93,9 a 92,2 e da 98,2 a 97,0); i cali del clima personale e di quello corrente sono più contenuti (nell'ordine, da 96,9 a 95,9 e da 99,7 a 99,2).

Per quanto riguarda le imprese, il clima di fiducia diminuisce nell'industria (nel comparto manifatturiero cala da 87,8 a 87,4 e nelle costruzioni diminuisce da 102,3 a 101,3) e, soprattutto, nel commercio al dettaglio (da 105,7 a 102,8). Al contrario, l'indice aumenta nel comparto dei servizi di mercato (da 93,8 a 95,0). Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nella manifattura peggiorano le attese sul livello della produzione mentre migliorano i giudizi sugli ordini; le scorte di prodotti finiti sono giudicate in accumulo rispetto al mese scorso. Nelle costruzioni un'evoluzione negativa dei giudizi sugli ordini si unisce ad attese sull'occupazione in aumento.

© Riproduzione riservata