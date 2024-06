Istat, ad aprile fatturato industria +0,8% mese, +0,5% anno

Ad aprile il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, è aumentato in termini congiunturali dello 0,8% sia in valore che in volume, sintesi di un moderato aumento sul mercato interno (+1,6% in valore e +1,3% in volume) e di una leggera flessione su quello estero (-0,6% in valore e -0,3% in volume). E' quanto stima l'Istat evidenziando per quanto riguarda il settore dei servizi, "si osserva una crescita del 2,3% in valore e del 2,2% in volume" sempre congiunturale. Su base tendenziale, rispetto ad aprile 2023, il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti di calendario, registra una flessione in valore del 2,0% (-1,7% sul mercato interno e -2,5% sul mercato estero) e un incremento in volume dello 0,5% (+0,9% sul mercato interno e -0,1% sul mercato estero). I giorni lavorativi sono stati 20 rispetto ai 18 di aprile 2023. Mentre nei servizi, si registrano incrementi tendenziali del 5,7% in valore e del 4,7% in volume.