Istat, ad agosto export extra Ue -8,1%, import - 7,1%

Ad agosto si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 una marcata flessione congiunturale per entrambi i flussi, più ampia per le esportazioni (-8,1%) rispetto alle importazioni (-7,1%). Lo rileva l'Istat, spiegando che la contrazione su base mensile dell'export è dovuta alle minori vendite di beni strumentali (-16,7%), beni di consumo durevoli (-9,4%) e non durevoli (-7,8%); aumentano, invece, le esportazioni di energia (+5,9%) e beni intermedi (+2,2%). Su base annua il calo delle esportazioni extra Ue è del 7,7%.

Dal lato dell'import, si rilevano diminuzioni congiunturali diffuse, le più ampie per beni di consumo non durevoli (-16,5%), beni intermedi (-6,1%) e beni di consumo durevoli (-5,1%). "Dopo due mesi consecutivi di forte crescita congiunturale, ad agosto l'export verso i paesi extra Ue registra un'ampia riduzione su base mensile, spiegata soprattutto dalle minori vendite di beni strumentali e beni di consumo non durevoli", commenta l'Istituto di statistica.