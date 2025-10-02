Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla ultime notizieProteste FlotillaAereo militare caduto4 ottobre Festa NazionaleSciopero treni
Acquista il giornale
Ultima oraIstat, ad agosto calo di 57mila occupati sul mese
2 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Istat, ad agosto calo di 57mila occupati sul mese

Istat, ad agosto calo di 57mila occupati sul mese

Sono 24milioni 170mila, 103mila in più su agosto 2024

Sono 24milioni 170mila, 103mila in più su agosto 2024

Sono 24milioni 170mila, 103mila in più su agosto 2024

Ad agosto 2025 gli occupati calano di 57mila unità su luglio e aumentano di 103mila unità su agosto 2024. Lo rileva l'Istat sottolineando che gli occupati nel mese sono 24 milioni 170mila. Su base mensile, il tasso di occupazione cala al 62,6%, quello di disoccupazione è stabile al 6,0% e il tasso di inattività sale al 33,3%. I disoccupati nel mese sono un milione 531mila in aumento di 7mila unità su luglio e in calo di 75mila unità su agosto 2024.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

DisoccupazioneIstat