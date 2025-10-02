Istat, ad agosto calo di 57mila occupati sul mese

Ad agosto 2025 gli occupati calano di 57mila unità su luglio e aumentano di 103mila unità su agosto 2024. Lo rileva l'Istat sottolineando che gli occupati nel mese sono 24 milioni 170mila. Su base mensile, il tasso di occupazione cala al 62,6%, quello di disoccupazione è stabile al 6,0% e il tasso di inattività sale al 33,3%. I disoccupati nel mese sono un milione 531mila in aumento di 7mila unità su luglio e in calo di 75mila unità su agosto 2024.