Martedì 30 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima oraIstat, ad agosto 514mila occupati over 50 in più sull'anno
2 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Istat, ad agosto 514mila occupati over 50 in più sull'anno

+69mila sul mese. Per under 50 411mila unità in meno

Ad agosto gli occupati over 50 hanno raggiunto quota 10 milioni 252mila unità, pari al 42,42% degli occupati complessivi (24 milioni 170mila). E' quanto emerge dalle tabelle della statistica flash Istat su occupati e disoccupati ad agosto secondo le quali per gli occupati in questa fascia di età si è registrato un aumento di 69mila unità sul mese e di 514mila sull'anno. Per i lavoratori under 50 si è registrato un calo sull'anno di 414mila unità. Il dato è legato alle tendenze demografiche e alla stretta sull'accesso alla pensione anticipata.

© Riproduzione riservata

