16 ott 2025
Istat, a settembre prezzi -0,2% sul mese, +1,6% sull'anno

Confermata stima preliminare. Decelera il carrello della spesa

Nel mese di settembre 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, evidenzia una variazione del -0,2% su base mensile e del +1,6% su base annua (come nel mese precedente), confermando la stima preliminare. Lo comunica l'Istat.

I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, ovvero quelli del cosiddetto carrello della spesa, a settembre su base tendenziale decelerano da +3,4% a +3,1%, più di quanto indicato nei dati provvisori (3,2%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto accelerano da +2,3% a +2,6 (2,7% nei dati provvisori).

L'inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,7% per l'indice generale e a +2,0% per la componente di fondo.

