Istat, a settembre export Usa +34,4%, Import +76,8%

A settembre, cioè dopo l'entrata invigore dei dazi Usa, l'export verso gli Stati Uniti è salito del 34,4%, su base tendenziale (+12,0% al netto dei mezzi di navigazione marittima). Forte anche l'incremento su anno delle importazioni dagli Stati Uniti che crescono del 76,8% su base annua. Lo evidenzia l'Istat.

Aumenta anche l'export verso paesi OPEC (+23,8%), Giappone (+15,6%) e Svizzera (+10,0%) mentre si registra un'ampia contrazione su base annua delle esportazioni verso la Turchia (-33,9%). Forti incrementi - superiori alla media delle importazioni dai paesi extra Ue27 - si rilevano anche per gli acquisti da Cina (+32,3%) e India (+28,6%). Per contro, diminuiscono le importazioni da Regno Unito (-3,1%) e Svizzera (-1,0%).

In generale torna a crescere l'export verso i paesi extra Ue sia su base mensile sia annua come anche le importazioni. A settembre l'Istat stima per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un forte incremento congiunturale per entrambi i flussi, lievemente più ampio per le importazioni (+6,1%) rispetto alle esportazioni (+5,9%). Mentre su base annua l'export cresce del 9,9% (era -7,0% ad agosto) e L'import registra un incremento tendenziale del 16,9%. L'avanzo commerciale con i paesi è pari a +2.738 milioni di euro (+3.753 milioni nello stesso mese del 2024).