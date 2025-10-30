Istat, a settembre +67mila occupati su mese, +176mila anno

A settembre si registra un aumento degli occupati pari a 67mila unità (+0,3%) su base mensile e pari a 176mila unità (+0,7%) su base annua. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che, su base mensile, il tasso di occupazione sale al 62,7%.

"Il numero di occupati, pari a 24 milioni 221mila, è in crescita rispetto al mese precedente. Aumentano i dipendenti permanenti (16 milioni 551mila), calano quelli a termine (2 milioni 466mila) e risultano sostanzialmente stabili gli autonomi (5 milioni 204mila)", sottolinea l'Istituto di statistica. Il tasso di disoccupazione a settembre è al 6,1%, in aumento su agosto (+0,1 punti) e invariato su settembre 2024.