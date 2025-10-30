Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ponte sullo Stretto Sinner ParigiContratto colf e badantiBonus mamme 2025
Acquista il giornale
Ultima oraIstat, a settembre +67mila occupati su mese, +176mila anno
30 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Istat, a settembre +67mila occupati su mese, +176mila anno

Istat, a settembre +67mila occupati su mese, +176mila anno

Il tasso sale al 62,7%, tasso di disoccupazione al 6,1%

Il tasso sale al 62,7%, tasso di disoccupazione al 6,1%

Il tasso sale al 62,7%, tasso di disoccupazione al 6,1%

A settembre si registra un aumento degli occupati pari a 67mila unità (+0,3%) su base mensile e pari a 176mila unità (+0,7%) su base annua. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che, su base mensile, il tasso di occupazione sale al 62,7%.

"Il numero di occupati, pari a 24 milioni 221mila, è in crescita rispetto al mese precedente. Aumentano i dipendenti permanenti (16 milioni 551mila), calano quelli a termine (2 milioni 466mila) e risultano sostanzialmente stabili gli autonomi (5 milioni 204mila)", sottolinea l'Istituto di statistica. Il tasso di disoccupazione a settembre è al 6,1%, in aumento su agosto (+0,1 punti) e invariato su settembre 2024.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

DisoccupazioneIstat