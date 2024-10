Istat, a ottobre cala fiducia di consumatori e imprese

A ottobre sia l'indice del clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese sono stimati in diminuzione (da 98,3 a 97,4 e da 95,6 a 93,4 rispettivamente). "Il clima di fiducia delle imprese scende portandosi su un livello minimo da aprile 2021" osserva l'Istat. Per le imprese "Il calo è dovuto al peggioramento nel comparto manifatturiero e in quello dei servizi di mercato". Mentre per i consumatori l'indice l'evoluzione sfavorevole è "dovuta principalmente ad un deterioramento delle opinioni sulla situazione economica generale e ad un peggioramento delle aspettative".