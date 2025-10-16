Istat, a Napoli l'inflazione di settembre più alta, è al 2,4%

E' Napoli la città con l'inflazione più alta a settembre: nel mese tra i capoluoghi delle regioni e delle province autonome e i comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti - spiega l'Istat - l'inflazione più elevata si osserva a Napoli (+2,4%) e a Bolzano (+2,2%), mentre la più contenuta si registra a Modena, Palermo e Reggio Emilia (tutte a +0,8%) e a Campobasso (+0,4%). Nella media nazionale l'aumento dei prezzi è all'1,6%.

Con riferimento alle cinque ripartizioni geografiche, a settembre l'inflazione sale al Sud (da +1,8% a +1,9%); nelle altre ripartizioni, la dinamica dei prezzi risulta invece in attenuazione. In particolare: al Centro scende a +1,6% (da +1,7% di agosto); nel Nord-Est e nel Nord-Ovest si porta rispettivamente al +1,5% e +1,4% (da +1,6% e +1,5%); nelle Isole la crescita tendenziale dei prezzi al consumo si attesta all'1,1% (dall'1,2% di agosto). A Roma l'aumento tendenziale dei prezzi a settembre è dell'1,8% mentre a Milano è dell'1,4%.