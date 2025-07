Istat, a maggio vendite -0,4% sul mese, +1,3% su anno

A maggio 2025 si stima, per le vendite al dettaglio, una diminuzione congiunturale sia in valore (-0,4%) che in volume (-0,5%). Lo rileva l'Istat, sottolineando che sono in calo le vendite dei beni alimentari (-0,9% in valore e -1,2% in volume) mentre sono stazionarie quelle dei beni non alimentari.

Su base tendenziale, a maggio 2025, le vendite al dettaglio registrano una variazione positiva dell'1,3% in valore e un calo dello 0,3% in volume. Le vendite dei beni alimentari aumentano in valore (+2,5%) e subiscono una flessione in volume (-0,4%), così come quelle dei beni non alimentari (rispettivamente +0,4% e -0,1%).