Istat, a giugno +13mila occupati su mese, +218mila sull'anno

A luglio 2025 il numero di occupati aumenta di 13mila unità su giugno e 218mila sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che, nel mese, il numero di occupati è pari a 24 milioni 217mila (+0,1% su giugno). Aumentano i dipendenti permanenti (16 milioni 448mila) e i dipendenti a termine (2 milioni 567mila), mentre diminuiscono gli autonomi (5 milioni 202mila). Su base mensile, il tasso di occupazione e quello di inattività crescono, raggiungendo il 62,8% e il 33,2% rispettivamente, mentre il tasso di disoccupazione scende al 6,0%.