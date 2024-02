Istat, a gennaio l'export extra Ue -4,5%, l'import -8,7%

A gennaio 2024 l'Istat stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, una riduzione su base mensile sia per le importazioni (-8,7%) sia per le esportazioni (-4,5%). Su base annua, l'export cala invece dell'1,2% e l'import del 19,4% principalmente per la riduzione degli acquisti di energia. Il saldo commerciale con i paesi extra Ue27 risulta positivo per 2,9 miliardi (era -1,4 miliardi nel gennaio del 2023).