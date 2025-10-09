Giovedì 9 Ottobre 2025

Giovedì 9 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Pierfrancesco De Robertis
9 ott 2025
Istat, 99% famiglie ha riscaldamento, 56% condizionatore

Crescono nuclei con riscaldamento autonomo

Nel 2024, il 99,4% delle famiglie residenti in Italia vive in abitazioni dotate di riscaldamento, in aumento sul 98,6% registrato nel 2021. Lo rileva l'Istat spiegando che la copertura è pressoché totale nel Centro-Nord, mentre nel Mezzogiorno l'1,7% non ha dotazioni per riscaldare l'abitazione.

E' preminente e in aumento l'impianto di riscaldamento autonomo (79,0% delle famiglie, in aumento sul 72,2% nel 2021). Sono diffusi ma in calo gli apparecchi singoli fissi o portatili (44,8%, erano il 48,1%). Sono meno presenti gli impianti centralizzati (15,4% contro il 18,0% nel 2021).

Il 56,0% delle famiglie dispone di almeno un sistema di condizionamento, percentuale in crescita rispetto al 2021 (48,8%): il 24,4% ha un impianto di condizionamento (centralizzato o autonomo) e il 35,4% ha apparecchi singoli; il 40,4% delle famiglie possiede un sistema capace sia di riscaldare che di raffrescare.

