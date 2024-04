Iss cambia indicazioni voto sul collegio sindacale Tim

Iss (Institutional Shareholder Services), uno dei maggiori proxy adsvisor internazionali che consiglia agli investitori istituzionali esteri come votare, ha cambiato le sue indicazioni sull'elezione del collegio sindacale di Tim, in occasione dell'assemblea del 23 aprile. "Riteniamo preferibile assicurare che la lista presentata dagli investitori istituzionali nomini il Presidente del Collegio Sindacale" spiega il proxy advisor e quindi, in base allo statuto, non dovrà ricevere la maggioranza dei voti nell'assemblea generale. Per questo Iss consiglia ora di votare a favore della lista di Vivendi e contro la lista di Assogestioni che candida alla riconferma come presidente del collegio sindacale Francesco Fallacara.