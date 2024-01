Ispi, 'con crisi di Suez traffico -20% nei porti italiani'

A causa degli attacchi Houthi nel Mar Rosso "i costi di trasporto di un container tipico da Shanghai a Genova sono più che quadruplicati nel giro di un mese e mezzo (+350%)". Emerge da un approfondimento Ispi-Datalab che prende in esame anche i primi effetti della crisi sui sei principali porti italiani "che da fine dicembre sono arrivati a far segnare una riduzione dei traffici commerciali superiore al 20%. Nell'ultima settimana gli effetti della crisi sembrano essersi ridotti, ma è ancora troppo presto per capire se si tratti di un singhiozzo o se ci saranno conseguenze di più lungo periodo". I timori sono anche sul fronte dell'energia: "Il passaggio di gas naturale liquefatto dal Qatar attraverso Suez è crollato, e a gennaio Ispi stima che l'Italia potrebbe vedere una riduzione delle consegne di gas qatarino del 70% rispetto alla media del 2023". Faro anche sull'inflazione, per effetti che "potrebbero essere significativi, soprattutto per l'Europa. Ispi stima che gli attuali maggiori costi di trasporto dal Mar Rosso potrebbero far aumentare i prezzi generali in Europa del +1,8% entro 12 mesi, e l'inflazione core del +0,7%, rispetto a uno scenario senza crisi".