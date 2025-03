Ispezioni 2024: recuperati oltre 1,2 miliardi di contributi evasi

Le ispezioni effettuate nel 2024 dal personale Inl (Ispettorato nazionale del lavoro), Inps ed Inail sono pari a 158.069, il 42% in più rispetto a quelle del 2023. In totale è stato recuperato oltre 1,2 miliardi di contributi previdenziali e premi evasi o omessi. E' quanto emerge dal rapporto sull'attività di vigilanza. Da parte dell'Inl sono state realizzate 139.680 (+59%) verifiche ispettive; accertate 83.330 violazioni in materia di salute e sicurezza nelle 46.985 ispezioni effettuate (+126% sul 2023). Nel complesso sono state ispezionate 90.831 aziende di cui sono risultate irregolari 65.096, con un tasso di irregolarità al 71,7% (69,8% nel 2023).