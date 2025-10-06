Is Molas Golf festeggia 50 anni, tra sostenibilità e solidarietà

L'Is Molas Golf, il circolo golfistico controllato dal gruppo industriale quotato Immsi, compie 50 anni. Un traguardo festeggiato tra solidarietà e sostenibilità. Le celebrazioni si sono aperte domenica scorsa con una gara di beneficenza in collaborazione con il Rotary di Iglesias che ha portato alla raccolta fondi a favore di Golf4Autism, un progetto patrocinato della Federazione Italiana Golf e la seconda tappa sarà il 31 dicembre 2025, con la gara inaugurale delle nuove 9 buche con erba di tipo Bermuda, una varietà con ridotte esigenze idriche, che garantisce una maggiore sostenibilità ambientale del campo.

Con l'obiettivo di avvicinare i giovani al golf ed ai valori dello sport, nel corso dell'anno prossimo si terranno diversi incontri con gli alunni delle scuole locali, ospitati dall'Is Molas Golf Academy. Il 2026 nel dettaglio inizierà con il raduno della Nazionale Femminile Italiana di Golf e i Campionati d'Italia femminili, che si svolgeranno dal 23 al 26 aprile 2026 mentre a luglio si terrà la prima Is Molas Golf All Stars, una gara d'eccezione alla quale prenderanno parte vip e amici illustri del circolo sardo.

Is Molas Golf ha un tracciato di 27 buche che si estende per 120 ettari in un territorio; la struttura è completata da un lussuoso hotel a 4 stelle superior ed è in corso di sviluppo un nuovo progetto residenziale, composto da ville extra lusso, esempio di bioarchitettura.