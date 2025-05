Inwit: impatto di 1,3 miliardi sul Pil italiano e 3.200 posti di lavoro nel 2024

Raggiunge 1,3 miliardi l'impatto complessivo sul Pil italiano dell'attività di Inwit nel 2024 e sostiene circa 3.200 posti di lavoro: per ogni dipendente diretto della società delle torri di telecomunicazione, vengono attivati ulteriori 8,7 posti di lavoro nelle filiere collegate. Sono questi alcuni dei dati dello studio "Il valore di Inwit per l'Italia", realizzato da The European House Ambrosetti e presentato nel corso del Sustainability day 2025 di Inwit, che sottolinea l'impatto positivo del modello di business basato su infrastrutture digitali mobili e multi-operatore.

In particolare sono sono 15,8 miliardi di euro i costi evitati agli operatori di telecomunicazioni mobili in Italia, grazie al modello di condivisione, a seguito della separazione tra infrastrutture e servizi, tra il 2015 e il 2024.

La condivisione di torri ha, inoltre, consentito di risparmiare suolo e risorse, limitando la costruzione di infrastrutture digitali aggiuntive e di evitare così l'emissione di oltre 2,5 milioni di tonnellate di CO2, equivalenti a quelle di 1,7 milioni di voli intercontinentali Roma - New York.