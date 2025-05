Invitalia: oltre 10 miliardi di investimenti sostenibili nel 2023

Nel 2023 abbiamo sostenuto oltre 4.000 programmi di investimento legati ai temi della sostenibilità, che hanno generato oltre 10 miliardi di investimento e hanno goduto di circa 2 miliardi e mezzo di agevolazioni. I progetti che quotidianamente analizziamo, soprattutto quelli legati al mondo delle startup e più in generale delle nuove imprese giovanili e femminili, hanno una sempre maggiore attenzione a questi temi.

Così Luigi Gallo, responsabile incentivi e innovazione di Invitalia, intervenendo a Milano nel panel sulla transizione ecodigitale, all'evento di apertura del Festival dello sviluppo sostenibile - Asvis. "Dall'osservatorio di Invitalia vediamo che innovazione e sostenibilità sono le due leve sempre più presenti nei programmi di investimento, i due driver che stanno guidando le imprese italiane ed estere che investono in Italia. La sostenibilità in particolare - ha sottolineato - ha un impatto non solo sulle imprese, ma anche sui consumatori, sull'ambiente e dal punto di vista reputazionale. Un impatto che si misura anche rispetto alla capacità di guardare al futuro con una maggiore forza e capacità di interlocuzione con il sistema finanziario".