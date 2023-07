Invitalia, 'incentivi a oltre 100mila imprese nel 2022'

Oltre 100.000 imprese sostenute con incentivi nel 2022, di cui il 23% nel Mezzogiorno, con una crescita del 38% rispetto al 2021. E' quanto emerge dal nuovo Bilancio di sostenibilità di Invitalia, che sottolinea come siano "circa 4.800 le nuove imprese, il 76% delle quali è situato al Sud". "Le aziende agevolate - spiega Invitalia - hanno contribuito a creare e salvaguardare circa 34.000 posti di lavoro, mentre erano circa 27.000 nel 2021, di cui il 65% nel Mezzogiorno". "Il valore delle agevolazioni ammesse al sostegno delle imprese nel 2022 è pari a 4,6 miliardi di euro, mentre il valore degli investimenti attivati tramite le agevolazioni è pari a 18 miliardi di euro, di cui 15,6 miliardi di euro per il rafforzamento delle imprese", si legge nel documento. Complessivamente tra finanziamenti, incentivi, crediti e investimenti garantiti sono stati immessi nel sistema circa 70 miliardi di euro, spiega Invitalia: "Di questi 42 miliardi di euro di credito garantito per liquidità, 22 miliardi di euro di investimenti garantiti, 2,4 miliardi di finanziamenti a tasso di mercato e 2 miliardi di incentivi erogati". Tra le priorità del 2022, indica Invitalia nel suo Bilancio di sostenibilità, "la spinta all'innovazione con agevolazioni per 1,5 miliardi di euro dedicate alla ricerca e alle startup ad alto contenuto tecnologico. Il 48% di questi incentivi ha finanziato, in particolare, lo sviluppo nel settore delle batterie elettriche e dell'idrogeno". Per sostenere progetti di sviluppo del turismo e della tutela del patrimonio artistico e culturale sono stati attivati invece "2 miliardi di investimenti per oltre 5.000 progetti". Spazio poi alla transizione energetica e ambientale: "Nel 2022 - si legge nel documento - è di oltre 4 miliardi di euro il valore dei programmi di transizione energetica del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica supportati da Invitalia".