Inviamo 3,8 milioni di lettere per la rottamazione.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha concluso l'invio delle comunicazioni relative alle somme dovute da chi ha aderito alla Rottamazione-quater delle cartelle. Le lettere, che riportano l'esito della domanda, l'elenco dei debiti rottamati e l'importo dovuto, sono state spedite in risposta alle circa 3,8 milioni di richieste di adesione alla definizione agevolata presentate entro il 30 giugno 2023. Per gestire gli adempimenti in vista del 31 ottobre, data di scadenza per il pagamento della prima (o unica) rata, i contribuenti possono usufruire dei servizi online presenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.