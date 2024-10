Gli investimenti diretti stranieri in Cina hanno registrato un'altra pesante battuta d'arresto: nei primi nove mesi del 2024, il trend ha segnato un tonfo del 30,4% su base annua, a 640,6 miliardi di yuan (circa 90 miliardi di dollari), in leggero miglioramento rispetto al -31,5% di gennaio-agosto, secondo i dati diffusi in serata dal ministero del Commercio.