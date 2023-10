Investimenti esteri in Italia, la via dell'attrattività

Quasi 550 miliardi di fatturato, 122 miliardi di valore aggiunto, 1,5 milioni di addetti: sono alcuni dei numeri che riguardano le imprese estere attive in Italia, un Paese che vede crescere sul proprio territorio gli investimenti esteri (nel 2022 +17%) ma che deve ancora affrontare la necessità di riforme urgenti e non più procrastinabili per diventare più attrattivo. Per discutere di questo tema, oggi alle ore 12 su ANSA.it e sulle piattaforme social dell'agenzia si terrà in streaming il forum Ansaincontra. A confrontarsi con i giornalisti dell'agenzia ci saranno Andrea Di Paolo, Presidente di BAT Italia, Alessandro De Nicola, Presidente di The Adam Smith Society, e Stefano Cingolani, giornalista economico e politico.