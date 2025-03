Investimenti e IA: Esma pubblica decalogo per tutelare gli investitori dai rischi

Sempre più strumenti a disposizione sempre più dietro l'angolo le truffe: usare l'intelligenza artificiale per investire può essere molto utile ma comporta anche diversi rischi. L'Esma, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha cosi redatto un ampio decalogo a tutela degli investitori e ora pubblicato sul sito della Consob a disposizione di tutti. Ecco alcuni dei punti principali messi in evidenza: - Cercare diverse prospettive: non affidatevi esclusivamente agli strumenti di IA disponibili al pubblico per prendere decisioni di investimento che possono avere un impatto sul vostro benessere finanziario. Utilizzateli come una delle tante risorse e considerate la possibilità di affidarvi a professionisti autorizzati. - Evitare gli schemi che promettono di fare arricchire in fretta. - Siate scettici nei confronti delle promesse di alti rendimenti attraverso strategie basate sull'IA. La regolamentazione è importante: gli strumenti di IA disponibili al pubblico online non hanno alcun obbligo di agire nel vostro interesse. - Comprendere i rischi: siate consapevoli dei limiti e delle potenziali imprecisioni della consulenza generata dall'IA, che può basarsi su informazioni obsolete, errate o incomplete. - Proteggere la propria privacy: questi strumenti potrebbero non disporre di misure di sicurezza adeguate a proteggere i vostri dati personali. - Fate attenzione quando utilizzate gli strumenti pubblici di IA online che vi consigliano investimenti. Questi strumenti possono persino porre domande sul vostro stato finanziario, sui vostri obiettivi, sulla vostra tolleranza al rischio e sulle vostre preferenze, per fornirvi consigli di investimento che sembrano fatti su misura per le vostre specifiche circostanze personali. - Siate consapevoli che gli strumenti pubblici di IA online: non sono autorizzati né supervisionati dalle Autorità di regolamentazione finanziaria. In qualità di investitori, non siete tutelati come quando utilizzate i servizi di imprese di investimento autorizzate. Il documento dell'Esma è abbastanza ampio ed elenca poi con precisione i vari fattori da tenere presente ma soprattutto ricorda un regola ben precisa: "Evitate di affidarvi esclusivamente a strumenti automatizzati: il giudizio umano è fondamentale. Ricordate che nessuno, compresi gli strumenti di IA, può prevedere con precisione i mercati finanziari. Sebbene l'IA sia una tecnologia promettente, non esistono scorciatoie per la ricchezza" . ‹