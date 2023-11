Investimenti avranno maggiore peso nella trattativa sul Patto

Un nuovo documento di lavoro sulla riforma del Patto di Stabilità è stato predisposto da Madrid, alla Presidenza di turno dell'UE, in vista dell'Ecofin. Da quanto filtra da alcune fonti diplomatiche, non sblocca la trattativa ma si continua a lavorare. Aumenta ora la considerazione degli investimenti, su cui c'è un focus dell'Italia. Gli impegni sui PNRR erano già stati considerati nella bozza precedente, ma ora spunta anche una sorta di eccezione per gli investimenti legati al cofinanziamento nazionale dei fondi UE. Nel testo di lavoro della Presidenza spagnola dell'UE, definito da Madrid come "landing zone" per l'accordo, si indica un nuovo punto sugli investimenti come "soluzione transitoria", con una parziale riformulazione che aggiunge appunto il cofinanziamento nazionale dei fondi UE: "Gli impegni dei Piani di Ripresa e Resilienza saranno considerati sufficienti a soddisfare le condizioni della proroga nella prima tornata di piani fiscali-strutturali a medio termine - si legge -. I progetti relativi ai prestiti del Fondo per la Ripresa e la Resilienza nel 2025 e nel 2026, nonché il cofinanziamento nazionale dei fondi UE, saranno presi in considerazione ogni volta che uno Stato membro richiede un'eccezione alla salvaguardia del non-backloading, a condizione che ciò non metta a repentaglio la sostenibilità fiscale nel medio termine". Il principio del "non-backloading" del nuovo Patto dovrebbe portare ad aggiustamenti dei conti lineari e sin dall'inizio dei piani di spesa, per evitare che eventuali rinvii compromettano gli obiettivi di consolidamento.