Investimenti ammissi a detrazione, 102,6 miliardi di Superbonus

Al 31 dicembre 2023, gli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus al 110% hanno superato i 100 miliardi di euro, raggiungendo quota 102,68 miliardi. Lo comunica l'Enea, indicando che il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è di 91,05 miliardi, mentre le detrazioni maturate per lavori conclusi ammontano a 99,732 miliardi, con oneri a carico dello Stato. Gli edifici interessati sono stati 461.433, di cui 104.856 condomini, 240.441 edifici unifamiliari, 116.128 unità indipendenti e otto castelli.