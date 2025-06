Invecchiamento in Italia: necessità di 86mila lavoratori domestici in più entro il 2028

La popolazione italiana invecchia e bisogna far fronte al bisogno di assistenza familiare aumentando gli ingressi di extracomunitari per il lavoro domestico: lo sottolinea Assindatcolf che oggi, nel corso della giornata internazionale sul lavoro domestico, ha presentato una ricerca con il centro Idos secondo la quale nel 2028 saranno necessari circa 86mila domestici in più rispetto al 2025, per circa la metà extracomunitari. Serviranno quindi politiche migratorie mirate che consentano alle famiglie di poter avere un aiuto per la cura degli anziani.

Stando alle stime contenute nel documento, nel 2028 saranno oltre 2 milioni e 74 mila i lavoratori domestici - tra regolari e irregolari - di cui avranno bisogno le famiglie italiane per coprire le necessità di assistenza domestica (colf) e di cura alla persona (badanti): 660 mila italiani e 1 milione 414 mila stranieri, pari al 68% del totale. Rispetto al 2025, spiega la ricerca, l'incremento complessivo sarà di circa 86 mila unità, circa 28.574 domestici in più all'anno nel triennio 2026-2028.

In pratica per ogni anno, secondo Assindatcolf, le famiglie cercheranno 8.729 lavoratori italiani e 19.845 lavoratori stranieri, di cui 14.471 non comunitari (pari al 73% degli stranieri e ad oltre il 50% del totale). "Quest'ultimo dato - si legge - rappresenta il fabbisogno aggiuntivo di manodopera straniera che dovrà essere programmato nei Decreti Flussi, l'unico strumento che in Italia consente l'ingresso regolare di cittadini non comunitari per motivi di lavoro".