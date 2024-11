Intesa vale 71,8 miliardi in Borsa, torna prima nell'Eurozona

Intesa Sanpaolo torna in testa fra le grandi banche dell'eurozona per capitalizzazione di Borsa. Il gruppo guidato da Carlo Messina ha chiuso la seduta a Piazza Affari a 4,03 euro (+2,4%) attestandosi a un valore di 71,8 miliardi di euro. Al secondo posto Santander con 71,4 miliardi e terza Bnp Paribas con 71,3 miliardi. Ieri Intesa Sanpaolo ha presentato i risultati dei nove mesi con un utile in crescita a 7,2 miliardi di euro, oltre le attese degli analisti. Il gruppo ha inoltre rivisto a rialzo le stime per il 2025 con l'obiettivo di un risultato netto a 9 miliardi.