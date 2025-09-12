Intesa tra Microsoft e Antitrust Ue su piattaforma Teams

Intesa tra Microsoft e l'Antitrust europea. La Commissione Ue ha accettato gli impegni del colosso informatico Usa, per rispondere ai rilievi sull'integrazione di Teams nelle suite aziendali Office 365 e Microsoft 365. La società offrirà versioni senza Teams a prezzo ridotto, consentirà la portabilità dei dati e garantirà interoperabilità con prodotti concorrenti. "Con questa decisione - ha detto la vicepresidente della Commissione Ue Teresa Ribera - si apre la concorrenza in un mercato cruciale e le imprese potranno scegliere liberamente gli strumenti di collaborazione più adatti".