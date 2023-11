Intesa su Patto, Gentiloni, periodo transitorio possibile

Con la sospensione delle regole del Patto di stabilità, "non andremo oltre il 2023", ha dichiarato il Commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, ospite della trasmissione 'In mezz'ora' di Monica Maggioni su Rai Tre. "L'obiettivo che tutti i Paesi Ue si debbano porre è quello di raggiungere nelle prossime settimane un'intesa politica sulle nuove regole di bilancio. Se riusciremo a raggiungerla, allora la creatività per creare o immaginare periodi transitori verso l'adozione delle nuove norme penso sia infinita negli uffici di Bruxelles", ha sottolineato.