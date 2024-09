Intesa seconda in Ue per capitalizzazione, sorpassa Bnp Paribas

Intesa Sanpaolo sorpassa Bnp Paribas per capitalizzazione in borsa. La banca guidata da Carlo Messina si porta al secondo posto per capitalizzazione tra le banche in zona Euro mantenendosi sopra i 70 miliardi di euro. Intesa Sanpaolo ha concluso la seduta a Piazza Affari in calo dello 0,8% e con la capitalizzazione a 70,1 miliardi. La banca italiana ha superato Bnp Paribas che a Parigi ha ceduto il 2,7% con una capitalizzazione a 69,6 miliardi e tallona Santander (-1,2%) a 71,2 miliardi.