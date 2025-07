Intesa Sanpaolo prosegue buyback, riacquisto a oltre 1 miliardo

Intesa Sanpaolo, in relazione all'esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento (buyback), nel periodo dal 14 luglio al 18 luglio 2025, ha acquistato complessivamente 14.777.116 azioni, pari a circa lo 0,08% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 4,9028 euro, per un controvalore totale di 72.448.549,51 euro.

Alla data del 18 luglio 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 208.573.311 azioni, pari a circa l'1,17% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 4,8713 euro, per un controvalore totale di 1.016.017.705,06 euro.

Il programma di acquisto di azioni proprie per un esborso complessivo massimo di 2 miliardi di euro è stato avviato il 2 giugno 2025 e si concluderà entro il 24 ottobre 2025.