Intesa Sanpaolo consolida ruolo per la transizione energetica Ue

BayWa r.e. ha ceduto a Encavis di un portafoglio di impianti a energia rinnovabile da 199 Mw nel nord della Spagna. Nell'operazione Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione Imi corporate & investment banking guidata da Mauro Micillo, ha agito in qualità di advisor finanziario di BayWa r.e.

BayWa r.e. è un operatore indipendente attivo nella generazione di energia elettrica con sede in Germania, mentre Encavis è uno dei principali produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in Europa. I progetti si trovano a circa 40 chilometri da Saragozza, nella regione dell'Aragona. Il portafoglio comprende tre parchi eolici con una capacità complessiva di circa 142 Mw e due impianti fotovoltaici per un totale di 57 Mwp.

Questa operazione conferma il ruolo di Intesa Sanpaolo, guidata dal ceo Carlo Messina, come partner di riferimento nei servizi di advisory a livello internazionale, a sostegno di progetti legati alla transizione energetica e allo sviluppo di soluzioni sostenibili.

Con una solida esperienza nel settore delle energie rinnovabili, la divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo continua a supportare operazioni strategiche di scala europea, contribuendo ad accelerare la decarbonizzazione del mix energetico. In questo ambito, tra le operazioni più recenti e più significative seguite dalla Divisione in ambito internazionale: advisor finanziario di F2i, nel consolidamento delle sue attività nel settore della transizione energetica in Sorgenia; advisor del gruppo Enel per l'accordo di partnership sottoscritto con la società emiratina di energia rinnovabile Masdar per la gestione di impianti fotovoltaici in Spagna; co-advisor nell'operazione congiunta di Masdar con Iberdrola per il coinvestimento nella wind farm offshore Baltic Eagle da 476-megawatt (MW) nel Mar Baltico tedesco.