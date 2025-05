Intesa Sanpaolo colloca con successo titolo Additional Tier 1 da 1 miliardo di euro

Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un titolo obbligazionario subordinato di tipo Additional Tier 1 per 1 miliardo di euro. Si tratta di titoli a tasso fisso con cedola annua del 6,375% pagabile semestralmente. I titoli sono perpetui con facoltà di rimborso anticipato esercitabile dall'emittente a partire dal 26 maggio 2033 e, successivamente, ad ogni data di pagamento interessi. Nel caso in cui la call non venisse esercitata, la cedola verrebbe rideterminata sommando il margine di 403,80 punti base al tasso Mid Swap a 5 anni. Grazie ad una apertura di mercato stabile e al consolidato apprezzamento del nostro credito, l'emissione ha suscitato da subito interesse da parte degli investitori raccogliendo ordini per circa 3,75 miliardi di euro già nelle prime due ore dal lancio e raggiungendo il picco di oltre 5 miliardi di euro in fase di chiusura del libro ordini. La solidità e granularità dello stesso hanno permesso di rivedere al ribasso di 50 punti base le indicazioni di pricing iniziali (6,875% area).

Il successo dell'operazione dimostra "ancora una volta sia l'eccellente qualità del credito di Intesa Sanpaolo che l'apprezzamento da parte degli investitori", spiega Alessandro Lolli, deputy Cfo e responsabile group treasury e capital management. "Si tratta - aggiunge - dell'emissione Additional Tier 1 emessa dalla banca con il Reset Spread più basso di sempre".

L'allocazione del libro ordini ha visto la partecipazione di oltre 300 investitori così suddivisi: 73% Fund Managers, 10% Hedge Funds, 8% Banks e Private Banks, 5% Assicurazioni e Fondi Pensione e 4% altro. La distribuzione geografica evidenzia il 42% Regno Unito, il 21% Francia, il 17% Italia, il 6% Nordici, il 4% Benelux, il 3% Svizzera, il 3% Germania e 4% altro.