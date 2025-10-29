Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
29 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  Intesa Sanpaolo ad Artissima Torino con mostre, talk e stand

Intesa Sanpaolo ad Artissima Torino con mostre, talk e stand

Mostre, talk e uno stand all'Oval di Torino. Intesa Sanpaolo è per il sesto anno main partner di Artissima, la fiera dedicata all'arte contemporanea che si tiene dal 31 ottobre al 2 novembre. L'impegno nell'arte contemporanea di Intesa Sanpaolo viene confermato dalla mostra fotografica "Jeff Wall. Photographs" in programma fino al 1° febbraio nel museo di Piazza San Carlo.

Jeff Wall (Vancouver, 1946) è uno dei più significativi e influenti artisti fotografici oggi in attività. Presentate a grandezza naturale, le sue immagini sono tra le opere più celebri dell'arte contemporanea. In mostra a Torino ci sono 27 opere tra le più importanti della fine degli Anni Ottanta fino ai quadri più recenti, ripercorrono lo sviluppo a più livelli del suo linguaggio artistico. Intesa è presente in fiera con un proprio stand all'Oval con una selezione di opere della fotografa Anastasia Samoylova, artista americana che esplora il rapporto tra ambiente e identità culturale attraverso la fotografia documentaria.

La banca ha inoltre organizzato in fiera il 1 novembre al Meeting Point Artissima un talk in collaborazione con l'Osservatorio Arte Contemporanea e Intesa Sanpaolo Private Banking dal titolo "Arte under 35: la sfida estera". Con l'obiettivo di comprendere il grado di internazionalizzazione delle giovani generazioni e valorizzare la loro creatività, Silvia Anna Barrilà, Franco Broccardi, Maria Adelaide Marchesoni e Marilena Pirrelli dell'Osservatorio Arte Contemporanea, sostenuto da Intesa Sanpaolo, hanno realizzato una nuova ricerca sul posizionamento internazionale degli artisti italiani o nati in Italia dal 1990.

La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Artissima prosegue alle Gallerie d'Italia - Torino con la quarta edizione della rassegna di film e video d'artista, ospitata nella sala immersiva del museo, con la mostra "The screen is a muscle" curata da Luca Lo Pinto fino al 2 novembre. Si tratta di una video installazione concepita come una partitura di opere video che non seguono un tema ma sviluppano una traiettoria visiva e sonora ritmica insieme eterogenea e coerente.

