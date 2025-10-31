Intesa oltre le stime, utile dei nove mesi a 7,6 miliardi

Intesa Sanpaolo batte le stime e chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto a 7,6 miliardi di euro, in crescita del 5,9% rispetto ai 7,2 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Nel terzo trimestre il risultato netto sale a 2,4 miliardi di euro e si confronta con quello pari a 2,6 miliardi del secondo trimestre 2025 e a 2,4 miliardi del terzo trimestre 2024.

Il piano di impresa 2022-2025 è prossimo al completamento, con una prospettiva di utile netto per il 2025 a ben oltre 9 miliardi di euro includendo le azioni gestionali nel quarto trimestre dell'anno per l'ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del gruppo.

Il consiglio di amministrazione ha deliberato la distribuzione di 18,6 centesimi di euro per azione come acconto dividendi a valere sui risultati del 2025. Più precisamente, il Cda ha deliberato la distribuzione di 3.238.890.468,02 euro, risultante da un importo unitario di 18,6 centesimi di euro per ciascuna delle 17.413.389.613 azioni ordinarie. L'acconto dividendi verrà messo in pagamento il 26 novembre 2025.